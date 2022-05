Gianluigi Donnarumma couvre d'éloges Thibault Courtois

La suite après cette publicité

En conférence de presse avec la sélection italienne avant l'entrée en lice en Ligue des Nations, le gardien de but du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma est revenu sur la prestation XXL de son homologue belge Thibaut Courtois, vainqueur de sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid face à Liverpool (1-0).

«Samedi, j'ai vu le match et il a fait un match incroyable, il a tenu le Real Madrid jusqu'à la fin. Cela me fait un peu de l'effet, nous aurions pu être là, mais malheureusement le football est comme ça. Aujourd'hui, Courtois est le meilleur gardien de but d'Europe», a expliqué l'ancien portier de l'AC Milan, regrettant la sortie prématurée du PSG aux dépens des Merengues.