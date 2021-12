FC Barcelone : la réaction de Xavi après le nul concédé à Osasuna

Tenu en échec sur la pelouse d'Osasuna (2-2), le FC Barcelone ne s'en sort pas malgré l'arrivée de Xavi sur le banc barcelonais. D'ores et déjà éliminés de la Ligue des Champions, les Blaugranas pointent actuellement à une décevante huitième place et apparaissent toujours aussi inquiétants dans le jeu. Interrogé à l'issue de la rencontre, le néo-technicien des Culés est d'ailleurs revenu sur la prestation des siens en conférence de presse. Evoquant récemment un souci mental, Xavi pointe désormais un problème footballistique. Un discours qui résume quoi qu'il en soit la situation délicate traversée par le Barça.

«C'était trois points importants... On doit changer cette dynamique, vite. On a besoin d'une victoire de manière urgente. Parce que là, on a un problème. Ce n'est pas à cause d'un manque d'envie ou de motivation. Là, c'est un problème footballistique. En deuxième période, il y a 30 minutes où l'on doit monopoliser le ballon, jouer dans le camp adverse, contrôler le jeu... mais on manque de joueurs pour le faire. La note positive dans tout ce négatif, c'est la prestation de nos jeunes. Les joueurs qui créent des différences aujourd'hui ont 17, 18, 19 ans. C'est de bon augure pour le futur du club, mais ça en dit beaucoup sur la situation actuelle. Ce sont des joueurs très jeunes, qui n'auront pas un rendement constant. Nous sommes dans une situation compliquée, qui demande du temps, de la patience.»