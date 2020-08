PSG - Bayern : un écran géant installé au Camp des Loges pour la finale

Plus que quelques jours à attendre avant la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à Lisbonne ! Dimanche soir, les deux équipes croiseront le fer et tenteront de s'imposer pour soulever la coupe aux grandes oreilles, le tout dans un stade à huis clos. Mais les supporters parisiens seront bien présents partout en France pour soutenir leur équipe. Et du côté du club de la capitale, on s'active pour faire plaisir à certains fans.

Selon L'Équipe, le Paris Saint-Germain va en effet installer un écran géant dimanche soir au Camp des Loges, son centre d'entraînement. Ainsi, pas moins de 600 personnes vont pouvoir suivre la finale là-bas : 200 jeunes enfants de l'association du club et 400 personnes (entre 18 et 20 ans) invitées par la ville de Saint-Germain-en-Laye, comme l'explique le quotidien.