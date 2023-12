Premier League : freiné par Manchester United, Liverpool perd la tête

Après le match nul concédé dans les derniers instants par Manchester City face à Crystal Palace samedi (2-2), les concurrents avaient le champ libre pour prendre la tête de la Premier League à l’issue de cette 17e journée. Si Arsenal avait provisoirement pris les commandes après avoir battu Brighton (2-0), Liverpool avait l’occasion de passer devant en s’imposant contre une équipe de Manchester United toujours malade et larguée à la 8e place du classement.

La suite après cette publicité

Les Reds de Jürgen Klopp démarraient d’ailleurs très bien la partie et profitaient d’une certaine fébrilité dans la surface mancunienne, à l’image d’une première alerte sur une action de Salah (16e). Mais la partie s’est ensuite enlisée et les deux formations ne parvenaient pas à se construire une occasion franche. Il faudra attendre un coup de pied arrêté pour voir Onana sauver les Red Devils devant une belle tête de Van Dijk (28e).

À lire

Liverpool - MU : les compositions officielles

Liverpool s’est heurté au bloc des Red Devils

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec une équipe des Reds qui se frottait toujours au bloc solide des Red Devils. Manchester United s’offrait même une belle situation de contre-attaque, mais Alexander-Arnold reprenait de justesse devant Garnacho (55e). Le match s’est ensuite emballé dans la dernière demi-heure, avec la meilleure occasion mancunienne par Hojlund, mais Alisson pouvait repousser (67e). Juste derrière, Onana pouvait encore sauver les siens devant Salah (69e).

La suite après cette publicité

Mais finalement, Reds et Red Devils n’ont pu se départager. Une petite main litigieuse de Shaw dans la surface pouvait alors peut-être sauver Liverpool, mais l’arbitre n’a pas bronché (86e). Avec un peu de regret, les Reds repartent d’Anfield Road avec le point du nul et offre la première place de Premier League à Arsenal. Et cela tombe très bien, puisque les Gunners iront à Liverpool pour un énorme choc pour la première place, juste avant Noël. Manchester United reste au 7e rang et ira ensuite à West Ham.