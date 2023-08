Arsenal : Sambi Lokonga est sur les tablettes de Burnley

Indésirable à Arsenal, Albert Sambi Lokonga ne devrait pas faire de vieux os à Londres. Envoyé en prêt l’hiver dernier à Crystal Palace, le milieu belge de 23 ans est amené à quitter le club cet été, d’autant plus après les arrivées de Declan Rice et Kai Havertz chez les Gunners. Dans cette optique, The Telegraph nous informe que Burnley est intéressé par les services de Sambi Lokonga.

Appréciant tout particulièrement le profil de son jeune compatriote, qu’il a eu sous ses ordres à Anderlecht et qu’il avait conseillé à Arteta, Vincent Kompany souhaiterait en faire l’une des pièces importantes de son entrejeu la saison prochaine. L’accord tournerait autour d’un prêt du joueur à Turf Moor, ce qui ferait l’affaire de tout le monde d’après le média britannique. Affaire à suivre donc…

