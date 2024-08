Chelsea : Wesley Fofana a décidé de pardonner à Enzo Fernandez

« C’est une situation très difficile. Il n’y a pas de place pour le racisme ou la discrimination dans le football ». Il y a une semaine, le capitaine de Chelsea Reece James expliquait qu’il serait difficile de gérer les conséquences de l’acte d’Enzo Fernandez. Son coéquipier à Chelsea s’était fendu du tristement célèbre chant raciste à l’encontre des Français, suite à la victoire de l’Albiceleste lors de la Copa America. Outre les Français de l’effectif (Disasi, Fofana, Nkunku, Badiashile, Gusto), de nombreux autres joueurs du vestiaire ont mal perçu ce dérapage.

Les excuses de Fernandez, qui a rejoint son club en tournée de pré-saison aux Etats-Unis, étaient donc très attendues par ses coéquipiers. « Enzo a discuté avec chacun d’entre nous pour clarifier qu’il n’y avait aucune mauvaise intention. Les garçons l’ont tous accepté. Et depuis hier soir, tout le monde est ensemble, parle et rit. Je ne sais pas si l’enquête du club est terminée. Enzo s’est déjà excusé quatre ou cinq fois. Depuis la séance d’hier, hier soir, la situation est tout à fait normale. Wesley était présent. Ils ont parlé entre eux. C’est normal, parfois la première réaction n’est pas bonne », expliquait l’entraîneur Enzo Maresca il y a deux jours.

Fofana a pardonné et défend Enzo Fernandez

On attendait particulièrement les premiers mots de Wesley Fofana, qui avait posté sur les réseaux sociaux "Le football en 2024 : racisme décomplexé" avec la vidéo de son coéquipier à l’appui. Et il a livré son sentiment à la presse présente sur la tournée, en marge d’une rencontre amicale contre le Club America. « C’est simple. Il est arrivé lundi et nous avons parlé avec le manager. Nous avons parlé ensemble. J’ai expliqué pourquoi je n’aimais pas la vidéo. Enzo Fernandez s’est excusé. Il ne voulait pas blesser les fans français ni personne. Il n’a pas compris quand il a chanté, je lui fais confiance. Parce que je le connais. Je connais Enzo. Il n’est pas raciste. Je suis content de revoir Enzo. On joue ensemble. On doit rester ensemble. On est fort ensemble. »

Et Fofana de poursuivre. « Si je suis d’un côté et Enzo de l’autre et qu’on se dispute tous les jours ou qu’on ne parle pas ou qu’on n’est pas content, alors on ne joue pas bien ! Tout va bien maintenant. » Fofana a aussi expliqué que pour lui, la donation à un organisme de charité effectuée par Fernandez ne changeait rien, et qu’il n’était pas favorable à une sanction lourde pour son équipier. « Je me fiche de l’argent? Il perd de l’argent. Je ne veux pas qu’Enzo perde de l’argent. Le don est une bonne chose, mais le plus important est de ne pas répéter l’acte et d’éduquer tout le monde. C’est un exemple car Enzo est un grand joueur, une grande star. Il le comprend et je suis heureux comme ça. Je ne pense pas qu’une grosse sanction pour Enzo soit une bonne chose. Nous devons éduquer à ce sujet car les cultures sont différentes, dans beaucoup de pays. Nous n’avons pas la même éducation, pour le meilleur ou pour le pire. Mais nous devons éduquer tout le monde si nous ne voulons pas que cela se reproduise. » C’est dit.