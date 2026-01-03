Serie A : Pise va chercher un point au Genoa, Sassuolo et Parme se quittent sur un nul
Suite de la 18e journée de Serie A avec deux matchs qui démarraient à 15h, ce samedi. Malgré la très belle ouverture du score de Colombo (15e), le Genoa a concédé le nul à domicile face à un concurrent direct au maintien, Pise (1-1). Résultat, les Rossoblu sont toujours en danger avec cette 17e place, trois points devant leur adversaire du jour.
Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Sassuolo et Parme se sont quittés sur ce même score (1-1). Les Neroverdi ont pourtant ouvert le score par Thorstvedt (12e) mais les Ducali ont su rapidement égaliser par Pellegrino (24e). Au classement, les deux équipes n’avancent pas beaucoup et poursuivent leur saison dans le ventre mou.
Les résultats des matchs de 15h :
Genoa 1 - 1 Pise : Colombo (15e) / Léris (38e)
Sassuolo 1 - 1 Parme : Thorstvedt (12e) / Pellegrino (24e)
