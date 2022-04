Chelsea : Callum Hudson-Odoi réfléchit à changer de nationalité sportive

Les places sont chères dans le groupe des Three Lions, notamment offensivement, puisque les Anglais comptent de nombreux joueurs pouvant être sélectionnés par Gareth Southgate. L'un d'eux est le joueur de Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Bien qu'il n'ait plus été appelé depuis plus de deux ans, la faute à des blessures et une forte concurrence, le joueur de 21 ans formé chez les Blues compte déjà trois sélections avec le maillot de l'Angleterre.

La suite après cette publicité

Cependant, le jeune ailier sent qu'il ne sera pas dans le groupe pour la Coupe du Monde au Qatar et selon Goal, il hésiterait à changer de nationalité sportive afin de représenter les couleurs du Ghana. Un tel changement aurait été impossible il y a quelques années, mais une nouvelle règle de la FIFA, instaurée depuis septembre 2020, autorise les joueurs ayant participé au maximum à trois rencontres à changer de sélection, si ces rencontres ont été disputées avant leur 21e anniversaire. Reste à voir s'il sera sélectionné par le Ghana, alors qu'il n'a pas participé à la phase de qualification.