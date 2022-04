Ça sent très bon entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Nous sommes encore en plein milieu de la saison mais nous vivons peut-être déjà l'un des gros transferts de l'été à venir. Alors qu'il doit disputer son quart de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse de Villarreal ce soir, Robert Lewandowski se rapproche significativement du FC Barcelone. C'est ce que croit savoir Sport dans son édition de mercredi matin.

On savait déjà que le clan du buteur polonais, représenté par l'ultra-influent Pini Zahavi, profitait de l'intérêt blaugrana pour faire grimper les enchères du côté de Munich, où le joueur est sous contrat jusqu'en 2023. Cette fois, il semblerait que la décision est prise. Outre le fait que le joueur a fait du Barça sa priorité, deux réunions ces derniers jours entre les deux parties ont fini de convaincre Lewandowski.

Une opération évaluée à 100 M€

Il s'agit surtout d'une histoire de contrat. L'attaquant n'acceptera pas autre chose qu'un nouveau bail de trois saisons, là où la politique du Bayern n'est de proposer qu'un an à chaque renouvellement de joueur dépassant les 30 ans. Tout Robert Lewandowski qu'il est, le Polonais aura 34 ans en août prochain et déjà en proie à des difficultés économiques, le Rekordmeister ne risquera pas de mettre ses comptes dans le rouge.

Le contact n'est pas rompu non plus et seul un gros effort de la direction bavaroise pourrait à nouveau faire basculer le dossier. C'est d'ailleurs la seule grande crainte en Catalogne car on ne croit pas en l'option PSG brandie un temps par Zahavi. Reste plus qu'à trouver les fonds et à s'entendre sur les conditions. Laporta a estimé l'opération Lewandowki à environ 100 M€ entre le transfert et le salaire. Ça fait beaucoup pour un joueur âgé mais le Barça est prêt.