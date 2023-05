JT Foot Mercato : tout le monde veut dépouiller le Napoli !

Les ventes de joueurs du Napoli pourraient rapporter gros

Naples, l’actuel champion d’Italie risque d’avoir les plus grandes peines à conserver ses joueurs les plus importants. Le cas Victor Osimhen sera l’un des gros feuilletons de l’été ! Le club transalpin veut le conserver et son président a été très clair : «Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question», a balancé Aurelio De Laurentiis après le sacre. Le problème c’est que l’attaquant est peut-être le numéro 9 le plus convoité cet été. Le Bayern Munich et Manchester United le suivent avec intérêt, de même que le Paris Saint-Germain ! Il est l’une des priorités de Luis Campos pour le mercato estival, et le meilleur moyen pour l’empêcher de filer sera peut-être le montant que réclame Naples : on parle ici de 150 millions d’euros minimums ! Les Napolitains veulent aussi conserver leur autre pépite : Khvicha Kvaratskhelia ! Lui aussi a vu sa côte exploser cette saison, et devrait se voir proposer une belle revalorisation salariale. Selon nos informations, il pourra passer d’un salaire annuel d’environ 1 million d’euros à environ 4 millions d’euros par saison, avec divers bonus. Là encore, le club ne veut pas le vendre pour le moment et devrait bloquer les offres qui seront proposées. Le défenseur Kim Min-jae s’est également révélé cette année, et lui aussi attise les convoitises de grandes équipes européennes ! On vous avait déjà révélé, en exclusivité sur Foot Mercato, l’intérêt pour ce joueur de Liverpool mais aussi du PSG ! Eh bien cette fois, toujours d’après nos informations, c’est Manchester United qui vient à la charge. Les Red Devils ont même entamé les discussions avec le joueur et lui ont proposé un salaire plus important que ce qu’il touche actuellement. Une proposition XXL qui pourrait bien faire pencher la balance du côté du club anglais. Dernier joueur qui pourrait faire ses valises et quitter Naples cet été c’est Hirving Lozano ! En tout cas, selon Debate, un média mexicain, il intéresse grandement l’Olympique Lyonnais. Son contrat se termine en 2024, ce qui force Naples à prendre une décision cet été. Et l’OL pourrait donc s’infiltrer dans la brèche pour faire venir l’international mexicain.

Le Real passe aux choses sérieuses sur l’affaire de racisme

Le Real Madrid est sorti du bois après les incidents racistes contre Vinícius, lors du match à Valence (0-1) ! En effet la Casa Blanca a publié un communiqué officiel dans lequel elle annonce porter plainte contre ces agissements qu’elle considère comme «un crime de haine». Le club de Valence a également expliqué qu’il condamnait fermement ce genre de comportement et a annoncé qu’un supporter proférant des insultes racistes avait été identifié. Lui et les autres qui seront reconnus vont être bannis à vie. L’un des premiers soutiens de Vinícius durant le match, c’était Carlo Ancelotti, son coach, qui n’a pas hésité une seule seconde à le défendre après ce qu’il s’est passé.

Mbappé a des regrets

Kylian Mbappé est encore sous contrat avec Paris jusqu’en 2024 et du côté du Real, on semble avoir accepté que ce sera une nouvelle opportunité pour le signer ! Pour certains, les Merengues pourraient même tenter une attaque dès cet été. En tout cas, le président du Real, Florentino Pérez a récemment reçu des informations confidentielles sur le cas Mbappé, d’après Defensa Central. Le joueur regretterait d’avoir prolongé avec le PSG et il estimerait avoir fait une grosse erreur l’été dernier. Des informations qui seraient arrivées aux oreilles du président par trois sources plutôt fiables : un agent très prestigieux dont le nom n’a pas été cité par le média espagnol, un joueur du Real Madrid qui est proche de Mbappé, dont le nom n’a pas filtré non plus et enfin un membre de l’entourage rapproché du joueur.Mbappé aurait donc été, en quelque sorte, trahi par ses proches qui ont vendu la mèche, directement au patron du Real Madrid !