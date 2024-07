JO 2024 : Kylian Mbappé a écoeuré un judoka français

Avec Kylian Mbappé, William Saliba, Jonathan Ikoné ou encore Randal Kolo Muani, on peut affirmer que Bondy est une terre de football. Mais aussi de judo. Ce jeudi, le Bondynois Aurélien Diesse fait en effet son entrée en lice aux Jeux Olympiques 2024. Une compétition qu’il aborde plein d’ambitions, comme il a pu le confier en point presse ce mercredi. Une prise de parole durant laquelle il a d’ailleurs été invité à s’exprimer sur son enfance passée aux côtés d’un certain Kylian Mbappé.

«Comment ça, ce n’est pas moi le king de Bondy ?, a-t-il rigolé, avant de poursuivre. J’étais à l’école primaire avec lui (Kylian Mbappé), et on a fait quelques foot ensemble quand il était plus jeune, ou quand il revenait de week-end à Clairefontaine. Souvent, il me faisait la misère sur le terrain, et moi je le titillais. J’étais un défenseur dur sur l’homme mais avec lui je faisais attention, je savais que c’était une pépite… C’est un modèle pour Bondy, en tout cas. C’est beau de voir qu’on parle en bien de Bondy grâce à lui…» A lui de faire sorte qu’on parle aussi de Bondy pour le judo.