Monaco : Sébastien Pocognoli annonce une nouvelle date pour le retour de Pogba

Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Quand reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain de football ? Pour l’heure, difficile de le dire mais Sébastien Pocognoli, présent en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter Angers ce week-end, a livré un nouvel indice.

«Le schéma de retour est clair. On l’attend avant la trêve internationale (23-31 mars). On espère grandir dans cette période-là pour aller vers la dernière partie de saison», a indiqué le technicien monégasque.

