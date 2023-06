Le coup de gueule de Jamie Carragher après la rumeur Bernardo Silva en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Jamie Carragher est un homme de poigne. Alors que la rumeur impromptue d’une arrivée de Bernardo Silva en Arabie saoudite a fait surface ces dernières heures, l’ancien international anglais a passé un coup de gueule sur son compte Twitter. Il a notamment déploré le fait que l’Arabie saoudite fasse aujourd’hui de l’ombre à la Premier League et l’UEFA.

«Bernardo Silva est dans ses meilleures années et est l’un des meilleurs joueurs d’Europe depuis cinq ans ! Je n’étais pas inquiet que la Ligue saoudienne prenne des joueurs dans la trentaine, un peu inquiet avec des joueurs en dessous de l’élite (Neves) mais si cela se produit, cela change la donne. Les Saoudiens ont repris le golf, les grands combats de boxe et maintenant ils veulent prendre le contrôle du football !! Il faut arrêter ce lavage sportif», a-t-il écrit, sans oublier de mentionner la Premier League et l’UEFA.

Bernardo Silva is in his peak years & has been one of the best players in Europe for the last five years!



I wasn’t worried about the Saudi League taking players in their 30’s, a touch worried with players below the elite (Neves) but if this happens it feels like a game changer… https://t.co/hcDUbkGp30