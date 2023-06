L’Arabie saoudite en passe de s’offrir Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

C’est une bombe lâchée par la presse espagnole ce mercredi soir. Alors que le mercato a débuté il y a quelques semaines, l’Arabie saoudite fait trembler tous les clubs européens. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo en janvier dernier, les Saoudiens ont réalisé les énormes coups Karim Benzema et N’Golo Kanté. Les deux Français ont rejoint Al-Ittihad, champion d’Arabie Saoudite en titre. Mais ce n’est pas tout, plusieurs autres grands joueurs sont associés à des clubs de première division saoudienne.

Comme nous vous le révélions, Hakim Ziyech est tout proche de s’engager à Al-Nassr. Marcelo Brozović, qui devrait quitter l’Inter Milan, est une piste très sérieuse pour le club de CR7. Kalidou Koulibaly est proche de rejoindre Al-Hilal, tout comme Edouard Mendy. Et cela ne devrait pas s’arrêter là. En effet, selon les informations de Marca, l’Arabie saoudite est en discussions avancées avec… Bernardo Silva. Le média espagnol va plus loin puisque le transfert serait quasiment acté : «l’arrivée, pratiquement bouclée, de Bernardo Silva dans la Saudi Pro League est un sérieux avertissement pour les clubs européens », écrit dans ce sens la publication espagnole.

L’Arabie saoudite veut envoyer un message à l’Europe

Du haut de ses 28 ans, l’international portugais est en pleine force de l’âge. Grand artisan du triplé (Premier League, Ligue des Champions, FA Cup) de Manchester City, l’ancien joueur de l’AS Monaco est dans le viseur du FC Barcelone qui en rêve mais aussi et surtout du PSG qui veut absolument le ramener. Luis Campos en a fait une priorité. Mais voilà, à en croire Marca, Al-Hilal après l’échec Messi, est déterminé à s’offrir le Portugais et ce plan sera grandement soutenu par l’Etat saoudien.

L’objectif est clair : frapper un énorme coup et faire passer un message aux clubs européens : l’Arabie Saoudite n’est pas une destination pour les pré-retraites. Depuis son arrivée en 2017, le prince héritier Mohamed Ben Salman veut faire du pays une puissance foot avec en objectif principal l’attribution de la Coupe du Monde 2030 (dans une candidature commune avec l’Egypte et la Grèce). Et une arrivée de Bernardo Silva, courtisé par l’Europe, irait totalement dans ce sens. Les prochains jours devraient donner des indications, mais si ce transfert venait à se réaliser, on assisterait à une révolution. À noter que selon nos informations, si Bernardo Silva est bien dans le viseur d’Al-Hilal en plan B de Messi, le Portugais n’était pas emballé par cette destination.