OM : les mots de Pablo Longoria sur Roberto De Zerbi

L’accord avait été annoncé et c’est désormais bel et bien officiel, Roberto De Zerbi a été nommé nouvel entraîneur de l’OM : «L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club. Pour la saison prochaine, l’OM voit les choses en grand.

En ayant attiré un entraîneur de ce calibre, sur les tablettes un temps de grandes écuries européennes comme le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern Munich, l’OM entame un nouveau projet prometteur appuyé par le tandem composé de Medhi Benatia et Pablo Longoria : «Nous sommes très fiers d’accueillir Roberto à l’Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l’enthousiasme manifesté, dès les premiers contacts, à l’idée d’entraîner l’OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons», a expliqué le président espagnol dans le communiqué officiel du club phocéen.