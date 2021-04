Liverpool - Newcastle : les compositions sont tombées

Au lendemain du succès d'Everton sur la pelouse d'Arsenal (1-0), la 33e journée de Premier League se poursuit ce samedi avec une rencontre à Anfield entre Liverpool et Newcastle. Septièmes, les Reds n'ont pas le droit à l'erreur et peuvent s'emparer provisoirement de la quatrième place en cas de succès. Face à eux, des Magpies quinzièmes et toujours en mission maintien.

La suite après cette publicité

Pour tenter d'aller chercher la victoire, Jürgen Klopp aligne son équipe en 4-2-3-1 avec le Brésilien Fabinho en charnière centrale juste à côté de Kabak. Devant la défense, Thiago et Wijnaldum sont associés. Concernant les visiteurs du jour, Steve Bruce part sur un 5-3-2 avec le duo Saint-Maximin-Joelinton aux avant-postes.

Le XI de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson - Thiago, Wijnaldum - Salah, Jota, Mané - Firmino

Le XI de Newcastle : Dubravka - Murphy, Fernandez, Clark, Dummett, Ritchie - Longstaff, Shelvey, Almiron - Saint-Maximin, Joelinton