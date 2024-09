Le PSG installe une chambre d’hôtel au Parc des Princes

Une nuit au Parc des Princes, ça vous tente ? C’est désormais possible. Le PSG a fait installer une chambre d’hôtel, en partenariat avec la marque hôtelière Novotel et le groupe ALL, directement au sein de son stade. Il est même possible de regarder les matchs du club parisien à partir de cette suite.

La suite après cette publicité

« Fruit d’une collaboration inédite entre le Paris Saint-Germain, son partenaire premium Novotel et ALL, cette expérience unique offrira aux supporters une occasion de soutenir leur équipe dans un cadre exceptionnel et innovant. Au Parc des Princes, lieu emblématique des exploits des joueurs parisiens, La Suite Novotel by ALL.com propose une expérience inégalée pour vivre les matchs du Paris Saint-Germain. Les passionnés du club peuvent ainsi partager l’adrénaline d’un match dans un espace où l’excellence du sport mondial se marie parfaitement avec celle d’une enseigne hôtelière de renommée internationale. Nichée en haut des tribunes du Parc des Princes, La Suite Novotel by ALL.com est aménagée selon le concept Hypothesis, signature de la marque Novotel, garantissant élégance et confort jusque dans les moindres détails. Elle est équipée d’un lit de 160 cm, d’une salle de bain, d’un minibar et d’une télévision grand écran, idéale pour revisionner les plus belles actions du match. Un lit enfant peut être ajouté sur demande pour profiter du match en famille », indique le club parisien sur son site officiel.