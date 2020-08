Contact renoué entre Yoann Court et le Stade Brestois

La relation entre le Stade Brestois et Yoann Court (30 ans) s'est un peu terminée en eau de boudin. En fin de contrat en juin dernier, le milieu offensif a tenté de faire monter les enchères avec d'autres formations de Ligue 2, pour finalement ne signer nulle part, malgré les propositions de la formation bretonne. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais voilà que L'Equipe nous apprend l'ouverture d'un nouveau dialogue.

C'est le milieu offensif en personne qui aurait renoué le contact et fait part de son envie de prolonger sa carrière brestoise. On ne connaît pas encore la position du SB29, qui a assez mal vécu l'épisode houleux précédent. En attendant, le joueur, artisan majeur de la montée puis du maintien la saison dernière (3 buts et 7 passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1) des Tyzefs a récemment été contacté par des clubs espagnols et des franchises aux États-Unis.