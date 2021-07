Karim Benzema fait ses adieux à Raphaël Varane

Après Zinedine Zidane et Sergio Ramos, le Real Madrid perd Raphaël Varane cet été. Le Français va rejoindre Manchester United. Mais avant de se lancer dans une nouvelle aventure, le défenseur a fait ses adieux aux Merengues par message, sur les réseaux sociaux, et de vive voix, en passant à Valdebebas ce vendredi.

Sur Twitter, Karim Benzema lui a adressé un message : «mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici. Tu vas me manquer je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge avec tout le bonheur. Tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus…» Varane appréciera.