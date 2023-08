Diego Simeone fait le point sur João Félix

La suite après cette publicité

Prêté à Chelsea en cours de saison, João Félix a montré quelques flashs intéressants. Pas assez pour convaincre les Blues de le recruter définitivement. À l’Atlético non plus, le Portugais ne parvient pas à s’installer. Pire, ces dernières semaines, le meneur de jeu de 23 ans révélait vouloir rejoindre le FC Barcelone, qui ne s’est pas montré intéressé.

Recruté pour 120 M€ à l’époque, João Félix va devoir - tôt ou tard - se démarquer au sein de l’écurie d’El Cholo. Pour AS, ce dernier s’est entretenu et a fait le point avec le Portugais. «Il est normal que dans la presse, qu’il reste ou qu’il parte, cela génère de l’intérêt. Mais j’ai déjà dit qu’il n’y a personne de plus important que le club, personne», déclare l’entraîneur argentin. Quand on lui demande pourquoi Félix n’explose pas autant que prévu et s’il peut encore réussir au club, Diego Simeone rétorque : «Il a ses qualités de joueur, il a tout donné, il s’est efforcé de bien travailler avec ce qu’il avait et ce qu’on lui demandait. Je ne peux pas remettre en question ce qu’il donne parce que c’est tout ce qu’il a à donner. Il a des capacités extraordinaires, nous en avons parlé un milliard de fois. Tu le vois, il est bon de la tête, un bon pied gauche, un bon pied droit, une bonne qualité de déplacement, un contre un… Le temps ? Ce n’est pas à moi de répondre, demandez-lui plutôt et son représentant.» Le message est passé. À l’heure actuelle, l’ancien du Benfica devra goûter au banc, surtout depuis que Memphis Depay a été recruté. Pas sûr que cela plaise au Portugais…

