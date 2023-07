FC Barcelone : coup dur pour Joao Felix

Mais de quoi sera fait l’avenir de Joao Felix ? Alors que Chelsea n’a pas souhaité prolonger leur collaboration suite à son prêt de six mois à Londres, l’Atlético Madrid ne veut plus de l’ancien prodige portugais. Annoncé sur le retour à Benfica ou encore suivi par de nombreux clubs prestigieux du Vieux Continent, la rumeur l’envoyant au FC Barcelone avait pris de l’épaisseur dernièrement à tel point que la presse espagnole annonçait que le Barça était proche de toucher au but il y a quelques jours.

Pourtant, c’est un tout autre son de cloche qui nous parvient ce samedi de l’autre côté des Pyrénées. En effet, d’après Mundo Deportivo, le club culé n’est pas intéressé par le transfuge de Benfica. Alors que ce dernier avait déclaré qu’il adorerait revêtir la tunique des champions d’Espagne en titre, le Barça pense savoir qu’il s’agit d’une stratégie à peine voilée de son agent selon le média catalan. Plus intéressé à l’idée d’attirer Bernardo Silva, Xavi ne sait même pas où et comment faire une place à Felix dans son effectif. Plus en odeur de sainteté à Madrid et rejeté par Barcelone, c’est un sacré coup au moral que vient d’encaisser le milieu offensif de 23 ans ce samedi.

