OM-PSG : la flambée des prix des billets pour le Classique

La suite après cette publicité

C'est un secret de Polichinelle : le Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a toujours attiré les foules, que ce soit au Vélodrome ou au Parc des Princes. Et ce dimanche soir à 20h45, les deux rivaux s'affronteront dans l'antre marseillaise, déjà à guichets fermés et pourraient battre le record d'affluence de l'enceinte du boulevard Michelet, datant de novembre 2019 (65.369 spectateurs face à l'OL, victoire de l'OM 2-1). Une ambiance sûrement électrique, tellement que les joueurs et dirigeants en appellent déjà au calme.

Mais si la billetterie officielle a déjà bouclé les ventes, les places s'échangent encore dans le marché noir, et ce, jusqu'à atteindre des prix exorbitants. Un joueur serait responsable de cette flambée des prix selon des témoignages récoltés par La Provence : Lionel Messi. Le quotidien régional ajoute que pas mal de détenteurs de billets ont profité de l'engouement autour de la rencontre et de la probable présence de la Pulga pour se faire du profit à la revente, souvent au moins au double du prix initial. D'après un autre témoignage, une place en loges aurait même été revendue à 4.500 euros...

Pour ce premier Classico de la saison, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et profitez du bonus de bienvenue, jusqu’à 150€ offerts. Si vous perdez votre pari, vous recevrez un pari gratuit du même montant.