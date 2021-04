LdC : la réaction à chaud de Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

Désigné homme du match par l'UEFA, Kevin de Bruyne a permis à Manchester City de revenir au score face au PSG. Le milieu de terrain belge a été brillant avec son équipe en deuxième période. Interrogé au micro de RMC Sport, il a livré son analyse de la rencontre.

« Je pense qu'on a vu deux équipes avec beaucoup de qualité. La première, c'était pour eux, et la deuxième pour nous. On sait que Paris a beaucoup de qualités avec les joueurs offensifs, mais au milieu aussi ils jouent très bien avec le ballon. En première, c'était difficile de mettre la pression mais on a su le faire en deuxième période. Je pense qu'on n'était pas patient avec le ballon, on a joué trop vite et ce n'est pas notre jeu. On est patient, on trouve l'espace au bout moment. On a fait ça en deuxième mi-temps et c'était meilleur. »