Liga : Fekir manque d'offrir la victoire au Betis dans le derby de Séville

Nabil Fekir aurait pu devenir le héros de ce match mais c'est Bono qui a eu le dernier mot. En stoppant brillamment le penalty du Français à un quart d'heure de la fin de ce derby, le gardien du Séville FC a préservé les siens et arraché le match nul 1-1. Avec ce point glané, les Blanquirrojos restent 5e et en course pour les places européennes.

9e, le Betis est toujours enlisé dans le ventre mou de cette Liga et peut nourrir des regrets. Après l'ouverture du score signée Suso (48e), Canales avait égalisé rapidement (53e), sur penalty déjà. Les Verdiblancos ont globalement dominé cette fin de rencontre mais ça n'a pas suffi.

