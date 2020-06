Accord NAC-Monaco pour van Hecke

Le NAC Breda et l'AS Monaco sont tombés d'accord au sujet d'un transfert de Jan Paul van Hecke (20 ans), jeune défenseur central (11 apparitions en Ligue 2 aux Pays Bas cette saison, 3 buts). C'est ce qu'a confirmé Mattijs Manders, le directeur général du club néerlandais, au quotidien local AD.

«Les deux clubs sont d'accord entre eux. C'est vrai», a-t-il confié, qualifiant l'offre monégasque de «fantastique ». Le montant évoqué par la presse batave est de 2 M€. «Le joueur négocie désormais avec Monaco. (...) D'une manière générale, le NAC et l'AS Monaco sont d'accord, il s'agit maintenant de l'interprétation et de l'élaboration de l'accord. Nous ne sommes pas encore prêts à commencer à signer demain. Cela peut prendre deux, voire trois semaines», a-t-il conclu. Un contrat de 5 ans attendrait le jeune espoir sur le Rocher et l'hypothèse d'un prêt au FC Utrecht pour la saison prochaine est avancée par le média.