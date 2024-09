Ligue Europa : plusieurs arrestations en marge de Dynamo Kiev - Lazio

L’UEFA Europa League faisait son retour ce mercredi soir, sous le même format que la nouvelle Ligue des champions. À cette occasion, la Lazio de Marco Baroni affrontait Dynamo Kiev à Hambourg (Allemagne). Un match totalement dominé par les Romains, victorieux (3-0). Mais la veille de cette rencontre a été marquée par des affrontements entre les supporters des deux clubs. La police allemande a arrêté des supporters armés de la Lazio avant le match d’Europa League contre le Dynamo Kiev à Hambourg.

La suite après cette publicité

Une soixantaine d’entre eux ont été interpellés par les autorités allemandes. D’après le récit de plusieurs policiers, certains supporters portaient des couteaux, des gourdins et d’autres armes. Ces derniers ont été contrôlés mardi en fin de journée et placés en détention jusqu’à mercredi. La Lazio avait publié un communiqué à ce sujet, quelques heures avant la rencontre : « Lors de la fouille, des objets dangereux ont été trouvés. Le groupe d’individus a été arrêté par la police et s’est vu interdire l’accès au stade. Aucune arrestation n’a été signalée », avait rapporté le club romain.