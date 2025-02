Süper Lig : le football turc se déchire après le fiasco entre Galatasaray et Adana Demirspor

Le match Galatasaray - Adana Demirspor, comptant pour la 23e journée de Süper Lig, a été interrompu avant d’être définitivement arrêté et reporté à une date ultérieure. En effet, les joueurs d’Adana Demirspor ont quitté le terrain à la 33ème minute du match et sont directement rentrés aux vestiaires. Après cet incident, les joueurs de Galatasaray sont restés sur le terrain et les remplaçants ont effectué une courte séance d’entraînement. La raison est assez folklorique. L’arbitre du match Oğuzhan Çakır a décidé de siffler pénalty pour une faute de Semih Güler sur Dries Mertens. La nouvelle recrue hivernale, Alvaro Morata a transformé sa tentative et a ainsi donné l’avantage aux Stambouliotes à la 11ème minute.

La suite après cette publicité

Pour protester contre cette décision arbitrale, les joueurs d’Adana Demirspor ont regagné les vestiaires sur les instructions de l’entraîneur Mustafa Alper Avcı quelques instants plus tard. Selon les informations relayées, les dirigeants de Galatasaray et d’Adana Demirspor, des responsables de la fédération et des arbitres ont été en réunion avant de prendre leur décision. Environ 25 minutes plus tard, l’arbitre du match, Oğuzhan Çakır, a annoncé dans les haut-parleurs du stade que le match avait été abandonné. Cet épisode complètement fou s’inscrit dans un contexte particulier, après plusieurs attaques frontales de José Mourinho, entraîneur du Fenerbahçe, contre les arbitres turcs et une vague de communiqués interposés des grands clubs turcs, s’accusant de tous les maux à tour de rôles. La Fédération turque de football (TFF) prendra une décision concernant le match dans les prochains jours.

Une scène complètement lunaire

Conformément à l’article 24 des Instructions pour les compétitions de football préparées par la Fédération turque de football, une équipe qui abandonne un match qui a déjà commencé est déclarée forfait et le même nombre de points que celui attribué en cas de victoire est également déduit de ses points actuels. Dans de tels cas, le club concerné doit payer l’indemnité déterminée par la TFF pour couvrir les frais des arbitres et autres frais ainsi que les dommages de l’équipe adverse. Interrogé par nos soins, le journaliste franco-turc Ahmet Rayman, nous analyse cet épisode : «Ce que je peux dire c’est que ce soir, c’est vraiment un tournant dans le championnat turc parce qu’une équipe a pris la décision forte de quitter le terrain. L’arbitrage en Turquie, c’est un sujet ultra-sensible depuis plusieurs années. Ils ont mis en place des arbitres étrangers pour la VAR, mais même cela n’arrange visiblement pas les choses. Fenerbahçe et Galatasaray se clashent chaque week-end concernant l’arbitrage à coups de communiqués sur les réseaux, à coups de trolls sur X, à coups de déclarations des présidents, même Mourinho en joue sur ses réseaux».

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, n’a pas tardé à réagir : «Nous ne nous y attendions pas, mais il y avait des gens qui s’y attendaient, ils l’ont tweeté tout de suite. Je ne veux pas porter la responsabilité de qui que ce soit… Je félicite les joueurs d’Adana Demirspor, ils se sont très bien battus. Le public avait déployé une banderole sur laquelle était écrit "Nous n’avons jamais abandonné". À mes yeux, c’était plus proche d’un penalty. Ce n’est pas la première erreur commise contre Adana Demirspor. Je ne crois pas que cette décision ait été innocente et instantanée», a déclaré l’entraîneur de l’équipe stambouliote, avant de poursuivre : «Les joueurs se sont fait avoir. Ils ont tous dit : "Peut-être que nous aurions gagné différemment, peut-être qu’Adana Demirspor aurait obtenu des points". Ils ont de très jeunes joueurs qui jouent ici, et soudain quelqu’un passe un coup de téléphone et tout le monde de l’équipe quitte le terrain. Je ne pense pas que ce qui s’est passé soit très innocent. Bien sûr, la TFF prendra sa décision. On essaie de dénigrer le football turc. Je respecte cela, mais je suis triste. Adana Demirspor est une communauté très importante, nous devons le savoir. Je suis également triste pour eux».

Les vives réactions en Turquie

Le président d’Adana Demirspor, Murat Sancak, qui a retiré son équipe du terrain lors du match contre Galatasaray, a fait une déclaration : «Ce n’est pas une décision prise contre Galatasaray. À 99% peut-être que nous aurions été vaincus aujourd’hui. Mais je vois quelques commentaires. Ni Ali Koç ni l’homme le plus riche de Turquie ne peuvent m’acheter en République de Turquie. Tout le monde devrait le savoir. Ali Koç ne peut pas être quelqu’un qui va me donner des instructions. Je ne prends d’instructions de personne. L’homme vit pour sa dignité. Cette opération a été menée contre la fédération et le Comité exécutif central. Une pièce de théâtre est en cours de représentation. Je ferais la même chose même si c’était un match entre Beşiktaş, Fenerbahçe ou Trabzon». Il s’en est également pris à Dries Mertens et Okan Buruk : «Des joueurs comme Mertens ne devraient pas se jeter au sol pour tirer un penalty. Okan Hoca ne devrait pas me laisser parler non plus. Où trouve-t-il le courage d’insulter Yusuf Barasi ? Okan Buruk, ne me fais pas ouvrir la bouche». Buruk a catégoriquement nié les allégations de Sancak selon lesquelles il aurait insulté un joueur de l’équipe adverse.

La suite après cette publicité

Du côté du Fenerbahçe, club rival de Galatasaray, les réactions ne se sont pas faites attendre. Ils ont même été les premiers à s’insurger. Le président du conseil d’administration, Şekip Mosturoğlu, a partagé un message sur son compte de réseau social, déclarant : «Tant que les institutions ne rempliront pas leurs obligations légales, ce théâtre continuera à exister sans relâche. Nous attendons du TFF et de ses conseils d’administration qu’ils fassent ce soir ce qu’ils doivent faire pour détruire ce système sale, et non qu’ils fassent preuve de clémence. Qu’ils n’oublient pas que personne n’est indispensable». Hulusi Belgü, membre du conseil d’administration de Fenerbahçe, a aussi publié un message rapide après le match abandonné entre Galatasaray et Adana Demirspor : «Si vous pensez qu’ils auront honte, vous avez tort ! Des gens immoraux, sans vergogne polluent sans vergogne le sport turc depuis 40 ans ! Maintenant, vous pouvez être heureux que nous ayons gagné !». Quant à José Mourinho, il a, toujours fidèle à lui-même, publié un post sur son compte Instagram avec la photo de la faute sifflée sur Dries Mertens avec une vidéo de lui lisant un journal en souriant. Les prochaines semaines risques d’être mouvementées en Turquie.