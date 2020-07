Liga : le FC Barcelone termine la saison sur une manita contre Alavés

Alors que la plupart des rencontres de cette dernière journée de Liga se disputeront à 21h, la rencontre entre Alavés et le FC Barcelone a été avancée à 17h, tout simplement parce qu'il n'y avait plus aucun enjeu pour les deux formations. L'opposition entre Basques et Catalans s'annonçait tout de même intéressante, notamment car les Barcelonais avaient sûrement à cœur de laver leur image après cette défaite face à Osasuna en milieu de semaine (2-1). Pour ce match, Quique Setién procédait cependant à de nombreuses rotations, et des joueurs comme Neto, Ronald Araujo, Riqui Puig et Ansu Fati débutaient la partie. En face, Juan Ramón López Muñiz, arrivé à Vitoria il y a quelques jours seulement, sortait un onze type, avec cette redoutable doublette Joselu-Lucas Pérez aux avant-postes.

Dès le tout début de la partie, Riqui Puig expédiait un missile sur la barre transversale (3e). Sur ce début de match, les jeunes pousses catalanes portaient l'animation offensive de leur équipe, puisqu'Ansu Fati voyait sa tentative frôler le poteau (10e). Sur l'action précédente, Alavés avait lancé un premier avertissement avec une frappe au-dessus de la barre (9e). Les troupes de Quique Setién était plutôt bien dans leur match, et Arturo Vidal touchait la barre à son tour (12e). Le Barça n'avait décidément pas de réussite, puisque Messi écrasait lui aussi une frappe sur le poteau (15e). La rencontre n'était pas forcément très intense, mais le spectacle proposé par les Barcelonais était assez plaisant. Et la bande de Lionel Messi allait enfin frapper. Sur un centre de l'Argentin légèrement dévié, Ansu Fati arrivait en force dans la surface, prenant les devants sur son vis-à-vis, et crucifiait Roberto (0-1, 24e). Un but de renard pour la pépite catalane.

La jeunesse catalane a brillé

Et dans l'entrejeu, Riqui Puig continuait de briller, à l'image de sa passe exceptionnelle pour Luis Suarez, dont l'Uruguayen n'a pas su profiter (27e). Lionel Messi lui n'allait pas se faire prier juste après le cooling-break. Puig, dans la surface, décalait pour l'Argentin, qui faisait chuter le portier d'une feinte, avant de pousser le ballon au fond (0-2, 34e). Les Barcelonais n'étaient pas rassasiés, et Roberto Jiménez devait sortir une sacrée parade pour empêcher Vidal de signer le troisième but de la soirée (41e). C'est finalement Luis Suarez qui allait agrandir l'écart, juste après une énorme occasion manquée par Joselu pour les Basques. Messi lançait Alba sur le côté avec une merveille de ballon, le latéral remisait en une touche dans la surface pour l'Uruguayen qui envoyait le cuir au fond des filets de la tête (0-3, 44e). Même si l'opposition était relativement faible, surtout compte tenu du manque d'enjeu, il y avait bien longtemps qu'on avait pas vu le Barça évoluer à ce niveau.

Au retour des vestiaires, Pere Pons était proche de réduire l'écart (46e), mais surtout, le FC Barcelone devait déplorer la blessure - visiblement musculaire - de Clément Lenglet. Compte tenu des différentes absences dans le secteur défensif barcelonais, c'est Nelson Semedo qui devait entrer en jeu pour remplacer le Français. Le latéral portugais allait d'ailleurs vite tirer son épingle du jeu. Riqui Puig servait l'ancien de Benfica dans la surface, et ce dernier crucifiait Roberto d'une frappe puissante (0-4, 57e). On notera que c'est Arturo Vidal qui était redescendu dans l'axe de la défense pour épauler Araujo. La fin de la rencontre était logiquement plus calme, mais Lionel Messi n'avait aucune envie de prendre le risque de se faire rattraper par Benzema pour le Pichichi et signait son doublé (0-5, 75e). Sa 25e réalisation de la saison en Liga. Une dernière prestation collective convaincante, avant le retour de la Ligue des Champions dès le début du mois d'août...

