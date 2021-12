FC Barcelone : Ousmane Dembelé au coeur d'une nouvelle polémique

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée au Barça, Xavi n'a pas réussi à redresser le club catalan et la situation semble même s'aggraver. S'il faut bien évidemment du temps à l'ancienne légende du Camp Nou, il n'est pas aidé non plus par Ousmane Dembelé. Celui qui était attendu comme le messie aussi bien par le technicien espagnol que par les supporters n'y arrive toujours pas.

Pourtant, Xavi n'a pas cessé de tendre des perches et de s'enflammer pour l'ancien Rennais en conférence de presse depuis son retour à Barcelone. «J'ai discuté avec lui. Je ne vais pas vous dire ce que l'on s'est dit, mais je lui ai parlé. Il est très heureux ici. Il faut lui parler, faire en sorte qu'il se sente à l'aise et heureux. On verra s'il peut prolonger. Pour moi, c'est une pièce fondamentale. Quand il est sur le terrain, il se passe des choses. Il crée toujours des différences, et génère beaucoup d'occasions».

C'est vrai, les rares fois où il est entré en jeu au mois de novembre, il a tout de suite apporté sa vivacité et a fait de vraies différences. Mais quand est venu le temps d'être titulaire et de porter l'équipe, cela s'est avéré tout de suite plus compliqué pour le champion du monde 2018 loin d'être à 100 % comme c'est quasiment tout le temps le cas depuis son arrivée au FCB. Transparent face au Bayern lors de la déroute barcelonaise en Ligue des Champions alors que Xavi l'avait encensé la veille en conférence de presse, il n'a guère été plus inspiré face à Osasuna. Pire, la scène cocasse où il a voulu revenir sur le terrain après s'être tenu la jambe alors que Xavi l'avait déjà remplacé a fait un sacré buzz sur les réseaux sociaux.

Une absence remarquée lors des adieux de Kun Agüero et une nouvelle blessure ?

Depuis, sa situation est scrutée avec insistance par les médias catalans qui n'ont pas manqué de voir qu'il n'avait pas joué avec le FC Barcelone contre Boca Juniors dans le trophée Diego Maradona en Arabie Saoudite (défaite aux tirs au but contre l'équipe argentine 1-1, 2 tab 4) alors qu'il était sur le banc. Mais ce qui agace particulièrement à Barcelone ce jeudi matin, c'est son absence de mercredi à l'annonce de la retraite forcée de Kun Agüero alors que la quasi-totalité de l'équipe était présente (Pedri était absent, mais excusé car en soins). Pire, il n'était pas non plus présent lors de la visite du staff et de l'équipe de Barcelone à l'exposition Espai Barça.

«L'absence de Dembélé aux adieux d'Agüero sème le doute sur sa condition physique» pour Sport tandis que Mundo Deportivo parle de «mystérieuse absence de Dembelé pour les adieux de Kun Agüero». Voilà qui ne va pas arranger la cote de popularité du joueur de 24 ans (en fin de contrat en juin prochain) auprès des supporters qui n'ont pas manqué non plus les dernières rumeurs l'envoyant au Bayern Munich ou encore à Chelsea. Le Barça, qui n'est que 8e de Liga à 18 points du Real Madrid, n'avait pas besoin de ça. Le prochain match du club catalan face à Elche prévu samedi devrait nous en dire plus sur la véracité ou non de cette nouvelle affaire Dembelé.