Le Bayern Munich et le FC Barcelone pensent à réaliser un sacré échange de cartes

Aujourd'hui, des années lumières séparent les Bavarois et les Catalans en termes de gestion financière, sportive ou institutionnelle. Le Bayern Munich fait encore office de grand favori pour gagner la Ligue des Champions, en plus du titre de Bundesliga, pendant que les Barcelonais eux sont à la traîne en Liga et ont déjà pris la porte dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. La dernière confrontation entre les deux équipes a bien montré qu'aujourd'hui, les deux ne jouent plus dans la même cour...

Mais Joan Laporta a bien l'intention de remettre le Barça au niveau du Bayern rapidement, ou du moins, de refaire des Blaugranas une équipe compétitive. Si le mercato hivernal va déjà être chaud avec les possibles arrivées de joueurs comme Ferran Torres, Edinson Cavani ou Cesar Azpilicueta, il y a un dossier qui passionnent tout le monde en Catalogne : celui d'Ousmane Dembélé. Sur Foot Mercato, nous vous dévoilions notamment que l'entourage du joueur demande un salaire à la hauteur d'un Ballon d'Or pour l'ailier, et qu'un cador anglais est prêt à le couvrir d'or.

Echange de Français

Et selon Bild, Dembélé pourrait justement terminer... au Bayern. Même si le président honoraire du club Karl-Heinz Rummenigge a écarté l'idée timidement - « j’étais un grand fan de lui quand il jouait pour le BVB. C’était un grand joueur. Beaucoup de choses ont été perdues pour moi » - la rumeur prend de l'ampleur outre-Rhin. Il a tout de même préciser que son club pourrait bien y penser en raison de son statut d'agent libre. Des informations confirmées par Mundo Deportivo, qui précise tout de même que le Barça croit encore être capable de le prolonger.

Toujours selon le média allemand, le FC Barcelone pourrait remplacer le Français par Kingsley Coman. Sa situation est différente, dans la mesure où son contrat expire en 2023 et qu'il ne sera pas libre cet été. Mais depuis quelques mois, les publications germaniques laissent entendre que les négociations autour d'une prolongation n'avancent pas vraiment, et le Barça voudrait bien en profiter. Il ne s'agirait pas d'un échange style NBA, mais Dembélé remplacerait Coman, tout comme ce dernier remplacerait son compatriote. « J'ai plusieurs options, nous verrons. Le club va continuer à parler à mes conseillers et nous pourrions avoir des nouvelles bientôt », confiait-il il y a quelques jours seulement. Affaire à suivre...