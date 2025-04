Real Madrid : la sortie mystérieuse de Carlo Ancelotti sur son avenir

Depuis le début de saison, l’avenir de Carlo Ancelotti est l’une des questions qui revient avec insistance à Madrid. Sous contrat jusqu’en 2026 sur le banc des Merengues, l’entraîneur italien est parfois pointé du doigt pour les résultats en dents de scie de son équipe. Dès lors, son futur est parfois remis en cause dans la capitale ibérique alors que le Brésil lui fait, en parallèle, les yeux doux.

La suite après cette publicité

Interrogé ce samedi en conférence de presse à la veille de la rencontre de Liga face à Alavés, l’ancien entraîneur du PSG a expliqué qu’il ne réflechissait pas à son avenir pour le moment et qu’il sentait encore le soutien de ses dirigeants : «mon avenir est une question à laquelle je n’ai pas à répondre. Mon contrat est clair, il a encore un an et après la saison, nous en reparlerons. Le club m’aide toujours.»