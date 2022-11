Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir sur le Brésil

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe

Le Brésil a terminé premier du groupe des éliminatoires de la zone Amsud pour la prochaine Coupe du Monde. Néanmoins, ce titre honorifique doit être tempéré. Malgré ses 14 victoires pour seulement 3 matchs nuls (face à la Colombie, l'Argentine et l'Equateur à chaque fois à l'extérieur) en 17 rencontres, la Seleção n'a affronté qu'à une seule reprise son voisin et rival, l'Argentine. Face à l'Albiceleste, la sélection brésilienne n'a pu faire mieux qu'un partage des points et ne s'est donc pas vraiment rassurée face à un concurrent direct au titre final à la fin du mois de décembre. Pour rappel, la première confrontation entre le Brésil et l'Argentine aurait dû être rejouée, mais sa reprogrammation trop tardive — le 22 septembre 2022 — entre deux équipes déjà qualifiées a conduit à son annulation. En effet, le résultat de cette rencontre n'aurait pas eu la moindre incidence sur le classement final du groupe. Depuis, le Brésil a gagné ses quatre matchs amicaux (face à la Corée du Sud, au Japon, au Ghana puis la Tunisie). De bonne augure pour la suite. D'autant plus qu'au Qatar, les hommes de Tite affronteront des adversaires à leur portée lors de la phase de poules. Ils rencontreront la Serbie puis la Suisse et enfin le Cameroun.

Les qualités et faiblesses

Alors que la Seleção figure parmi les favoris de cette Coupe du Monde, les Auriverde pourront compter sur un groupe composé de plusieurs cadres tels que les joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar et Marquinhos, mais également Thiago Silva, Vinicius Jr ou bien encore Casemiro. La "Neymar dependência", terme utilisé pour parler de la dépendance du Brésil à l'attaquant parisien est révolue, l’émergence d’une nouvelle génération talentueuse d’attaquants permet à Tite d'avoir une multitude de possibilités sur le front de l'attaque de la Seleção. «Au moment de la Copa América 2019, nous n’avions pas Antony et Raphinha, Viní s’adaptait encore au Real Madrid et Gabriel Martinelli s’entraînait avec nous. Maintenant, cette génération est vraiment arrivée et wow! C’est la progression de ces joueurs qui nous a permis de jouer avec cinq joueurs offensifs en même temps», déclarait d'ailleurs à ce sujet le sélectionneur auriverde. Ajoutons à cette armada des joueurs comme Richarlison et Lucas Paquetá, qui en sont à leur première Coupe du Monde, pour mieux saisir la puissance offensive qui se dégage de la sélection brésilienne. Une pléthore de stars tout bonnement impressionnante.

D'autant plus que les joueurs brésiliens évoluent dans les meilleurs clubs de la planète et ces derniers voudront faire oublier l'humiliation subie contre l'Allemagne en 2014 à domicile lors du dernier carré puis l'échec, moins retentissant mais tout aussi fatidique, face à la Belgique (2-1) en quart de finale du Mondial russe. La victoire lors de la Copa América 2019 reste le seul trophée que les hommes de Tite ont soulevé depuis 2007. Une éternité pour la sélection la plus titrée (cinq Coupes du Monde remportées, dont la dernière en 2002). Autre motif d'inquiétude, le niveau de la défense brésilienne est remis en question. Outre Marquinhos, les autres défenseurs ne sont pas au meilleur de leur forme actuellement. Thiago Silva et Dani Alves sont sur la pente descendante tandis que les Turinois Danilo et Alex Sandro n'ont pas retrouvé leur meilleur niveau. Le spectre d'une nouvelle désillusion rôde au-dessus de la sélection brésilienne même si la plupart des signaux sont actuellement au vert.

Le sélectionneur : Tite

Le sélectionneur brésilien, Tite, est arrivé à la tête de la Seleção en 2016. A cette époque, le Brésil n'était pas bien engagé pour se qualifier au Mondial en Russie. Dans le groupe de qualification de la zone sud-américaine, les Brésiliens occupaient alors une triste sixième place. Sept victoires consécutives plus tard, ils étaient les premiers à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde. Malheureusement, la suite n'était pas tout aussi idyllique et le Brésil se faisait sortir par la Belgique en quart de finale, bien trop tôt pour en tirer de bonnes conclusions. Depuis, le Brésil a remporté la Copa América sous ses ordres en 2019. Une première depuis 12 ans et son dernier succès dans la compétition. La défaite face à l'Argentine, par contre, lors de la précédente édition, n'a pas rassuré le peuple brésilien en quête du titre suprême depuis 2002. Une certaine pression pèse sur les épaules de Tite qui déclarait d'ailleurs dernièrement : «mes nuits sont agitées, je mets des coups de pied à ma femme, je me réveille parfois à 4 heures du matin, l'adrénaline monte.»

La star : Neymar

Pour sa troisième participation à une phase finale de Coupe du Monde, Neymar aura à cœur de sortir le grand jeu. Sur la plus grande et belle scène, le Parisien nourrit un certain sentiment d'inachevé. Lors du Mondial 2014 à domicile, l'ancien barcelonais s’est blessé contre la Colombie en quart de finale et il n'a pas participé à l'humiliation face à l’Allemagne (7-1). Tandis qu’en Russie, il y a quatre ans, même si l'international auriverde a certes bien joué, la défaite face à la Belgique en quart de finale était trop précoce pour se réjouir de sa performance globale. Néanmoins, le Brésilien aborde cette nouvelle campagne avec une certaine sérénité, malgré son soutien assumé à Jair Bolsonaro lors des dernières présidentielles au Brésil et les réactions que cela a engendré, grâce notamment à ses performances sur le terrain avec le Paris Saint-Germain cette saison, bien loin de celles de l'année dernière. Auteur de 15 réalisations et 12 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues, Neymar est actuellement sur un nuage et il aura la lourde tâche de mener sa sélection vers le graal éternel.

L'attraction : Vinicius

Ayant grandi dans les favelas en face de la baie de Rio de Janeiro, Vinícius Júnior a déménagé chez son oncle à Rio pour vivre plus près du Nid du Vautour, le centre d’entraînement du club mythique de Flamengo. À 18 ans, après avoir été la révélation du club brésilien, le joueur part pour le Real Madrid. Après 4 ans passés en Espagne, l'ailier virevoltant s'est fait une place de choix dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Le joueur de 22 ans a notamment marqué de son empreinte la précédente finale de la Ligue des Champions, durant laquelle il a marqué le but de la victoire. «La saison dernière, j’ai marqué 22 fois et fait 20 passes décisives. Mais je dois faire mieux que ça. Regardez Karim Benzema ou Kylian Mbappé qui marquent plus de 40 buts par saison. Je suis encore jeune, je suis sûr que je pourrais arriver à leur niveau», prédisait d'ailleurs le Madrilène. Huitième du dernier Ballon d'Or France Football, Vinicius réalise cette saison un début d'exercice très intéressant avec la Casa Blanca. Avec 10 buts et 5 passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues, le Brésilien continue de se montrer régulièrement décisif avec les Merengue. En sélection, ses statistiques sont moins fameuses (une seule petite offrande en 16 matchs disputés avec la Seleção) mais elles démontrent que le joueur sait se sacrifier en termes de chiffres pour le bien de son équipe.

La liste des 26 :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Telles (Séville), Alex Sandro (Juventus), Gleison Bremer (Juventus), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux : Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham)

Attaquants : Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barça), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Vinicius Junior (Real Madrid)