Égypte : Mohamed Salah donne de ses nouvelles

Alors que l’Égypte jouera un match décisif contre le Cap-Vert pour se qualifier en huitièmes de finale de la CAN 2023 ce lundi, la fédération égyptienne a annoncé que Mohamed Salah (31 ans) manquerait les deux prochaines rencontres, face aux Requins Bleus donc, et en 8es de finale en cas de qualification. Mais l’actuel star des Pharaons ne s’inquiète pas pour sa blessure et assure vouloir remporter la Coupe d’Afrique des Nations cette année.

«Ma blessure est toujours là, mais le plus important maintenant est de parler du match. Les joueurs sont très motivés pour gagner le tournoi. Nous voulons tous le gagner. Nous ne nous en sortons pas très bien pour le moment, mais nous avons une équipe fantastique et un excellent entraîneur, nous devons donc rester concentrés. Nous sommes très positifs, nous avons de grands joueurs et une grande équipe, a-t-il assuré, en expliquant qu’il rêvait tout de même de remporter la CAN, seul trophée qui lui manque. J’ai tout gagné, mais pas encore la CAN. Cela arrivera d’une manière ou d’une autre, c’est ce que je crois».