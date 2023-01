JT Foot Mercato : l’OL prend feu sur le mercato !

Des Lyonnais quittent la meute

J-7 avant la fermeture du mercato hivernal et en coulisses, l’Olympique Lyonnais met les bouchées doubles ! C’est surtout dans le sens des départs que ça s’agite puisque le transfert de Jeff Reine-Adélaide au Séville FC est imminent. Comme on vous l’a révélé, le joueur de 25 ans va débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Selon L’Equipe, le montant de l’option d’achat s’élève à 12 M€. Le milieu de terrain a déjà atterri en Andalousie où il a passé la traditionnelle visite médicale. Karl Toko-Ekambi est aussi plus que jamais proche d’un départ. Selon nos informations, un accord a été trouvé avec le Stade Rennais, qui cherche un remplaçant à Martin Terrier. Rennes devra toutefois se méfier, car l’OL a également trouvé un accord avec un club espagnol dont le nom n’a pas filtré. Selon nos infos, le Celta de Vigo a aussi coché son nom sur sa short-list. L’Angleterre fait également les yeux doux à certains joueurs du club rhodanien. C’est le cas de Malo Gusto, ardemment désiré par Chelsea. L’intérêt est réciproque puisque selon nos infos, le latéral droit veut signer chez les Blues et il y a de très fortes chances que ça se fasse. Un bail de six ans et demi avec un salaire évolutif a déjà été proposé au joueur. Le Brésilien Tetê, prêté jusqu’à la fin de la saison par le Shakhtar Donetsk, plaît aussi Outre-Manche. L’OL dispose d’une option d’achat à 20M€ pour le conserver cet été, mais selon le Daily Mail, Leicester est très intéressé par le joueur et serait prêt à formuler une offre qui pourrait convaincre le Shakhtar Donetsk. Il faudra néanmoins se mettre d’accord avec l’Olympique Lyonnais pour casser son prêt moyennant une compensation financière. Enfin, Moussa Dembélé, qui sera en fin de contrat cet été, pourrait aussi retrouver la Premier League. Everton en a fait sa priorité absolue. Selon nos infos, le joueur a toujours étudié sérieusement cette possibilité ces derniers temps et n’a jamais refusé l’option des Toffees. Problème, le licenciement de Franck Lampard pourrait changer la donne.

L’OM veut pécher un gros merlu

La cible numéro 1 de l’OM se nomme Terem Moffi. Comme on vous l’a révélé, l’attaquant du FC Lorient a donné sa préférence à l’OGC Nice, qui peine toujours à se mettre d’accord avec les Merlus. Mais selon nos infos, l’intérêt appuyé du club phocéen fait finalement réfléchir le joueur. Des discussions ont eu lieu ces dernières heures entre la direction marseillaise et l’agent du joueur. Une offre orale a été faite à Moffi ainsi qu’au président, Loïc Fery. Le souhait de l’OM est d’intégrer Bamba Dieng dans l’opération pour tenter de faire diminuer le montant du transfert. Mais selon nos infos, le Sénégalais pourrait filer en Premier League. Everton, qui décidément apprécie les buteurs du championnat français, serait intéressé par ses services.

Les officiels du jour

Nouvelle recrue pour Arsenal ! Jakub Kiwior arrive en provenance de La Spezia en échange d’un chèque de 25 millions d’euros (+ 5 M€ de bonus). Le défenseur polonais s’est engagé avec les Gunners jusqu’en 2028. La vague de prolongation se poursuit au RC Lens. Après Facundo Medina et Wesley Said, c’est au tout de Florian Sotoca de rempiler. L’attaquant de 32 ans a prolongé de 2 ans et se retrouve désormais lié aux Sang et Or jusqu’en 2026. En manque de temps de jeu à Aston Villa, Morgan Sanson revient en France. Courtisé par Troyes, l’ancien Marseillais débarque finalement en Alsace, du côté de Strasbourg. C’est un prêt sans option d’achat. Enfin, Fernando Santos va déjà reprendre du service. Après la Grèce et le Portugal, le tacticien de 68 ans va s’asseoir sur le banc de la sélection nationale polonaise, comme le précise le communiqué.