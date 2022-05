La suite après cette publicité

Cet été, l'Olympique de Marseille et Pol Lirola ont fait des pieds et des mains pour se retrouver. Ainsi, le club phocéen a déboursé 11 millions d'euros pour récupérer l'Espagnol. Mais, par rapport à l'année dernière, le latéral n'est plus que l'ombre de lui-même. Jorge Sampaoli a tenté une explication en conférence de presse ce vendredi.