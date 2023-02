Mercato PSG : ça sent déjà mauvais pour José Mourinho

La suite après cette publicité

Le nouveau projet du PSG est déjà remis en cause. Après les mauvais résultats du club de la capitale, notamment en Ligue des Champions, les dirigeants franciliens mettent déjà la pression à Christophe Galtier, arrivé l’été dernier. Luis Campos, qui a choisi le technicien tricolore, est aussi sur la sellette comme révélé sur notre site. Pourtant, le Portugais continue de plancher sur le futur mercato du Paris Saint-Germain. Il a d’ailleurs ciblé un coach qui pourrait prendre les commandes de l’équipe française si jamais Galtier venait à être sacrifier d’ici l’été prochain.

Selon nos informations, le conseiller football du PSG a tâté le terrain auprès de José Mourinho, qu’il apprécie beaucoup. De premiers échanges ont même eu lieu avec le Special One. Mais l’entraîneur lusitanien est toujours sous contrat à l’AS Roma jusqu’en juin 2024. Mais comme expliqué sur notre site, Nasser Al-Khelaïfi entretient de très bonnes relations avec Dan Friedkin, le propriétaire américain de la Louve. De quoi permettre à Paris d’y croire ? Pas vraiment. Tout d’abord, la concurrence est féroce pour Mourinho, qui pourrait quitter la capitale italienne durant l’été.

Récemment, la presse italienne a révélé que son nom est lié au Real Madrid, où il est toujours apprécié par Florentino Pérez, et à l’Inter Milan. Le Brésil a aussi été cité comme un candidat potentiel à sa venue. Autant dire que Paris devrait jouer des coudes pour le faire venir. Mais Luis Campos, qui veut sauver son poste, saura se montrer convaincant. Ce, même si le PSG étudie d’autres options dont celles menant à Thomas Tuchel, qui échange avec Nasser Al-Khelaïfi, et Zinedine Zidane, qui est la priorité de l’Émir mais qui ne veut pas collaborer avec Campos. Et José Mourinho dans tout cela ? Et bien les dernières nouvelles venant d’Italie n’ont pas de quoi rassurer Luis Campos, voire le PSG.

Questionné au sujet du coach en marge d’un évènement organisé à Rome, Pietro Berardi, le PDG de la Louve, a fait une annonce forte. «Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat.» Une mauvaise nouvelle pour Paris puisque la Roma ne semble pas prête à laisser filer un entraîneur, dont l’équipe pointe actuellement à la troisième place du classement. La Gazzetta dello Sport précise d’ailleurs que les déclarations de Pietro Berardi ont été très bien accueillies par les tifosi, heureux après cette annonce. Il reste à savoir si Mourinho confirmera cette tendance ou décidera de claquer la porte pour relever un nouveau défi.