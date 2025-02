Manchester United paierait un montant exorbitant pour virer Ruben Amorim

Intronisé à la tête de Manchester United en novembre dernier, Ruben Amorim est arrivé à Old Trafford tel le messie. Jeune entraîneur de 40 ans au style de jeu très séduisant avec le Sporting Portugal, le Portugais débarquait pour remplacer l’intransigeant Erik ten Hag. Mais sur le papier, l’effet Amorim ne s’est pas vraiment fait sentir. À son arrivée, Manchester United était treizième du classement de Premier League.

Presque quatre mois plus tard, les Red Devils ont reculé de deux places et pointent au quinzième rang. Sans surprise, le bilan comptable de l’ancien entraîneur des Leões en Angleterre est loin d’être fameux. Ruben Amorim affiche pourtant une balance équilibrée. En 22 matches, toutes compétitions confondues, il compte 9 victoires, 4 matches nuls et 9 défaites.

Un licenciement qui coûterait très cher

Mais en Premier League, c’est moins glorieux. Le Portugais a dirigé 15 rencontres, 3 nuls, 4 victoires et 8 défaites. Une feuille de route insuffisante pour un club censé retrouver les hauteurs du championnat anglais. Cependant, à l’heure où Sir Jim Ratcliffe règne sur absolument tout pour faire des économies, un éventuel licenciement anticipé d’Amorim apparait comme très compliqué.

Le Sun affirme que si Ratcliffe avait l’envie de se séparer du portugais d’ici la fin de la saison, il faudrait verser à l’ex-Sportinguista un chèque d’environ 15 M€. La facture monterait à 24 M€ en incluant tout le staff du Lusitanien. Pour le moment, le poste d’Amorim n’est pas (encore) en péril, mais Ratcliffe fera face à un dilemme en fin de saison si son coach ne parvient pas à faire décoller son équipe.