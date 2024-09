Le contrat de Jamal Musiala crispe le Bayern Munich

Devenu incontournable avec l’Allemagne (35 capes, 6 buts) et le Bayern Munich à seulement 21 ans, Jamal Musiala a déjà confirmé qu’il faisait partie de la cour des grands joueurs. Auteur d’un but en trois matches avec le Rekordmeister, il continue de progresser sous les ordres de Vincent Kompany et entend continuer à porter son équipe en Bundesliga où le Bayern Munich veut récupérer le titre perdu l’an passé, mais aussi sur la scène européenne. Amené à être le futur du club allemand, le natif de Stuttgart pourrait néanmoins faire un autre choix s’il le souhaite.

La suite après cette publicité

Arrivant à deux ans de la fin de son contrat qui se termine en juin 2026, Jamal Musiala dispose du choix du roi. Sa posture à l’heure actuelle reste néanmoins favorable à une continuité. «Je suis très heureux au FC Bayern et pleinement concentré sur nos objectifs avec le club et l’équipe nationale. Je ne me soucie pas vraiment de l’endroit où je jouerai dans cinq ans», a-t-il déclaré au Welt am Sonntag avant d’être plus énigmatique : «quelque chose peut toujours changer rapidement dans le monde du football».

À lire

Thomas Tuchel dévoile un indice sur son avenir

Les cas Davies et Kimmich en tête

Si rien ne permet d’être inquiet pour le moment du côté du Bayern Munich, la volonté de poursuivre avec Jamal Musiala sur du long terme est totale et assumée. «Oui. Jamal Musiala devrait être le visage du Bayern Munich à l’avenir», avait récemment déclaré Max Eberl. Consultant et ancienne gloire du club allemand, Lotthar Matthaüs a lui été plus mesuré sur l’avenir de la pépite allemande sur Sky Sports : «c’est logique et juste qu’il vise le Ballon d’Or. Et bien sûr, il réfléchira à la meilleure façon d’y parvenir avec son environnement. Avant de décider s’il prolonge ou non son contrat avec le Bayern, qui expire en 2026, il examinera de près l’évolution du club sur le plan sportif, après que les choses n’aient pas été optimales ces derniers temps.»

La suite après cette publicité

Surtout que le Bayern Munich est de plus en plus régulièrement confronté à des difficultés pour prolonger ses joueurs. Robert Lewandowski avait joué sur sa situation contractuelle pour obtenir son transfert au FC Barcelone à l’été 2022 quand Alphonso Davies et Joshua Kimmich seront en fin de contrat à l’été 2025. Le premier qui est notamment dans le viseur du Real Madrid a de grandes chances de partir quand c’est encore flou sur la situation du second. Le Bayern Munich devra donc anticiper la situation pour ne pas se mettre en difficulté dans ce dossier…