Quel mercato pour le relégable Montpellier ?

C’était attendu depuis plusieurs semaines, surtout après le départ de Jean-Louis Gasset, convaincu de ne pas parvenir à réaliser sa mission de sauver Montpellier. Arrivé pour jouer les pompiers de service, le technicien aura dirigé 21 matchs toutes compétitions confondues (20 en Ligue 1, 1 en Coupe de France) pour seulement 3 victoires. Il a laissé son tablier à Zoumana Camara, qui accompagnera le club en Ligue 2. C’est maintenant officiel, les Héraultais sont officiellement relégués depuis quelques heures. Ils retrouveront la saison prochaine un championnat qu’ils avaient quitté en 2009. Dès lors, une question se pose. Avec quel effectif le nouvel entraineur entamera-t-il ce nouvel exercice ?

Il y aura beaucoup de changements à l’intersaison, à commencer par les joueurs en fin de contrat. Wahbi Khazri, Issiaga Sylla et Christopher Jullien vont quitter le club en juin prochain. Les deux premiers cités ne sont d’ailleurs plus utilisés alors que le milieu offensif dispose de l’un des plus gros salaires de l’effectif. Son départ permettra de soulager les finances rendues très exiguës en raison de la dépendance aux droits TV. Quid de Théo Saint-Luce et Dimitri Bertraud ? Il y a aussi les joueurs qui repartiront de leur prêt à l’instar d’Andy Delort, dont le cas crispe même en interne, du jeune Rabby Nzingoula et de Bamo Meïté. Ils ne seront pas les seuls à plier bagages.

Savanier et Sagnan courtisés

Difficile d’imaginer un Jordan Ferri, un Joris Chotard et un Téji Savanier évoluer en Ligue 2, eux qui disposent encore d’une année de contrat. Ils auront sans doute des offres, d’autant qu’ils font partie de la fourchette haute, voire très haute, de la grille salariale du MHSC. D’après nos informations, l’ancien Nîmois, qui a toujours refusé de quitter sa région, est dans le viseur de l’Arabie saoudite. Chotard avait lui vu son départ être avorté l’été dernier, alors qu’il ne manquait pas de prétendants entre le Stade Rennais et Wolfsbourg. Il avait aussi été très proche de Reims en janvier. Le médaillé d’argent aux JO, formé à La Paillade, ne sera pas retenu cette fois.

Le retour de Benjamin Lecomte dans son ancien club est un échec cuisant. Il a même vu à l’automne sa place être menacée, lui qui dispose d’un bail jusqu’en 2027. Pour forcer certains départs, il se dit qu’un loft pourrait être mis en place. Il y a d’autres éléments dont l’enjeu se situe autour de leur valeur marchande comme Becir Omeragic (23 ans). Le défenseur suisse a encore trois ans de contrat mais ses incertitudes physiques (blessure au ménisque) pèsent sur sa situation. Lui aussi a un bail courant jusqu’à 2028, Modibo Sagnan est déjà courtisé d’après nos informations. Le défenseur de 25 ans est suivi en Angleterre où Leeds, qui joue la montée en Premier League, s’intéresse à lui.

Les jeunes pour repartir en Ligue 2

Avec tous ces noms, il ne restera pas grand monde dans l’effectif pour tenter de redresser la situation en Ligue 2. Sans moyen ou presque malgré la manne qui sera récupérée cet été, Montpellier compte s’appuyer sur sa jeunesse. Formés au club, les Enzo Tchato (22 ans), Khalil Fayad (20 ans), Othmane Maama (19 ans) et autres Wilfried Ndollo Bille (19 ans) devront endosser un rôle plus important dans les mois à venir, sauf si une belle offre arrive sur la table au mercato bien sûr. On peut également considérer qu’un joueur comme Nicolas Pays, arrivé du Puy en N2 cet hiver soit toujours là, comme un Kiki Kouyaté (27 ans), qui a l’expérience de la Ligue 2 pour encadrer tout ce petit monde.