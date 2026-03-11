Menu Rechercher
LdC : le groupe du PSG pour affronter Chelsea

Par Aurélien Léger-Moëc
Dembélé et Joao Pedro @Maxppp
PSG Chelsea
Le PSG a communiqué le groupe de joueurs retenus pour affronter Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, ce mercredi soir au Parc des Princes. Toujours pas de Fabian Ruiz ni de Quentin Ndjantou, comme annoncé par le point médical publié mardi.

Le groupe pour la réception de Chelsea ! ⚔️🔴🔵

Pour le reste, on retrouve les forces vives du club parisien. Et notamment João Neves, de retour à l’entraînement hier, et Ousmane Dembélé, très attendu pour occuper la pointe de l’attaque.

