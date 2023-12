Real Madrid : Carlo Ancelotti dévoile les raisons de sa prolongation surprise

Une surprise générale. Alors qu’il avait répété vouloir attendre la fin de saison pour décider de son avenir, Carlo Ancelotti a finalement officiellement prolongé son contrat avec le Real Madrid vendredi, jusqu’au 30 juin 2026. Une annonce inattendue qui semble être l’oeuvre de FLorentino Perez en personne et qui oblige la Seleçao à renouveler ses plans. Dans la foulée, le manager de 64 ans s’est expliqué sur son choix dans une interview accordée au site et à la chaîne du Real Madrid.

«J’ai renouvelé mon contrat parce que l’équipe a connu le succès ces dernières années et que cette année, elle connaît le même succès. Le club voit qu’il y a une bonne ambiance entre nous et c’est très important car sans une bonne relation entre l’entraîneur et les joueurs, le club ne peut pas réussir. Je remercie évidemment le club pour ce renouvellement, mais aussi les joueurs, qui font preuve d’une attitude extraordinaire», a d’abord confié le Mister, sur le site du club madrilène.

Carlo Ancelotti admire le nouveau projet du Real

Carlo Ancelotti a ensuite tenu à saluer l’institution madrilène et sa relation avec Florentino Perez, avant de revenir sur son effectif actuel et le futur projet du Real Madrid. «Ce club a un avenir. Le passé est déjà écrit et nous écrivons le présent. Il a surtout un avenir avec un effectif très jeune et des joueurs très talentueux. L’avenir de ce club sera couronné de succès, comme l’a été le passé et comme l’est le présent. Avec la génération de nouveaux joueurs qui arrive, l’avenir de Madrid sera couronné de succès», a ajouté l’Italien.

«Je regarde maintenant vers l’avant et quand on me dit que j’ai gagné quatre Coupes d’Europe, je ne pense qu’à gagner la cinquième l’année prochaine (…) Avec ce renouvellement, je peux aussi penser que le jour où cette équipe jouera son premier match dans le nouveau Bernabéu, je serai sur le banc. C’est une bonne chose pour moi», a conclu le technicien madrilène. Reste à savoir si cela se passera avec ou sans Kylian Mbappé, qui pourra négocier librement avec le club de son choix dès ce lundi.