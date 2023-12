La presse espagnole dévoile l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Le feuilleton Kylian Mbappé, c’est reparti pour un tour. À l’approche du 1er janvier, jour théorique où le champion du monde 2018 peut s’engager où bon lui semble pour la saison prochaine, l’avenir du joueur est toujours sur toutes les lèvres, surtout entre Paris et Madrid. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, il n’a bien sûr toujours pas prolongé même si ça ne semble pas inquiéter l’écurie française.

En Espagne, on se veut volontiers optimiste depuis quelques jours. Le fait qu’il n’a pas prolongé est bien sûr une bonne nouvelle même si au Real, on ne crie pas victoire trop tôt. C’est sans doute la force de l’expérience de 2022. El Chiringuito révélait cette semaine que l’attaquant ne prolongerait pas son bail dans la capitale française.

Le Real a déjà préparé son offre

The Athletic y allait de ses informations hier en dévoilant que Florentino Pérez et Kylian Mbappé étaient directement en contact, non pas pour parler chiffre mais plutôt pour prendre la température des deux côtés. C’est le clan du joueur incarné par Fayza Lamari (mère et agent du joueur) et Delphine Verheyden (son avocate) qui parle gros sous avec José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid.

Marca dévoile ces dernières heures l’offre que s’apprête à faire la Casa Blanca : un salaire de 26 millions net par an et une prime de transfert de 130 millions. Des montants encore jamais vus au Real Madrid. Pourtant à en croire L’Equipe, cela n’effraie pas le PSG, qui se dit encore optimiste quant à une nouvelle prolongation de son joueur. Le dialogue serait même à nouveau fluide entre la star et Nasser Al-Khelaïfi après le mélodrame de cet été…