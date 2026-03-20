La blague de Jean-Michel Aulas après la défaite de l’OL ne passe pas

«Il faut savoir quelques fois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche». Sitôt après l’élimination de l’OL en 8e de finale retour de Ligue Europa face au Celta, qu’il a regardé depuis un bar en compagnie de Sonny Anderson et de ses principaux soutiens, Jean-Michel Aulas a prononcé cette remarque à double sens auprès du journal Le Progrès. Non seulement le candidat à la mairie de Lyon parlait de son ancien club, mais également de lui-même, en référence au second tour des municipales où il est au coude à coude avec le maire sortant, l’écologiste Grégory Doucet (37,36 % au premier tour pour ce dernier, contre 36,78 % en faveur de l’ancien président de l’OL).

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Ça n’a pas vraiment plu aux supporters des Gones, à en croire les commentaires sous la vidéo du journal Le Progrès. «Il est sérieux là ? Mais tu vas perdre dimanche toi aussi» réagit un internaute, suivi par un autre. «Il faut savoir perdre le jeudi pour perdre le dimanche, tu vas perdre dimanche ne t’inquiète pas ton tour arrive». Les critiques sont parfois acerbes pour celui qui a hissé le club en coupe d’Europe après l’avoir récupéré en 2e division. «L’ancien vient de perdre les supporters lyonnais dans son vote dimanche», écrit l’un des comptes tandis qu’un autre affirme qu’Aulas «n’en a plus rien à foutre» de l’OL.