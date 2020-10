Belgique : Thomas Meunier et Jordan Henderson rigolent du penalty accordé à l'Angleterre

Un début de saison un peu compliqué pour l'ancien Parisien Thomas Meunier. Le latéral belge connaît quelques difficultés avec son nouveau club du Borussia Dortmund. Il pouvait donc prendre une bouffée d'oxygène en sélection, alors qu'il était titulaire dans le 11 de Roberto Martinez pour affronter l'Angleterre en Ligue des Nations (1-2).

Et malgré un penalty, peu évident, concédé sur Jordan Henderson pour offrir l'égalisation aux Three Lions, le joueur de 29 ans a préféré le prendre sur le ton de la rigolade. En effet, à la fin de la rencontre, on le voit aller discuter avec le milieu de terrain de Liverpool pour rejouer l'action du penalty. Une scène sans animosité ni rancunes et une bonne partie de rire entre les deux hommes.