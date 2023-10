Rennes-Nantes : Pierre Aristouy charge l’arbitrage

Battu dans le derby par Rennes (1-3) ce dimanche, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, le FC Nantes a vécu une soirée compliquée avec plusieurs décisions arbitrales confuses et l’exclusion de Mostafa Mohamed, après avoir fortement protesté auprès de M. Buquet. Après le coup de sifflet final, Pierre Aristouy, le manager des Canaris, a fait part de ses sentiments à la suite de ces décisions, au micro de Prime Vidéo.

La suite après cette publicité

«Ce soir, il y a un peu de tension. On est conscient de ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait mais on a aussi le sentiment que cette tension a été installée par d’autres personnes que nous sur le terrain, a-t-il d’abord lâché, avant de revenir sur le second jaune de Mohamed. L’arbitre siffle un six mètres, on a tous vu qu’il n’y avait pas six mètres. L’arbitre est à dix mètres et il doit le voir. Derrière, M. Buquet a installé une atmosphère tendue et pesante sur le match et il n’a pas tenu ses nerfs. Il n’y aura pas de négociations, Mostafa Mohamed a pris deux cartons jaunes et il sera expulsé, point», a-t-il lâché. Nantes devra se passer de son buteur, déjà auteur de cinq buts depuis le début de la saison de Ligue 1.