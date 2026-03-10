OL : Rémi Himbert s’engage jusqu’en 2028

Déjà une révélation de la saison, Rémi Himbert a signé, ce mardi, son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais. Auteur de 9 apparitions avec l’équipe première, Himbert a déjà inscrit 3 buts importants (contre le PAOK Salonique, l’OM et plus récemment le RC Lens, malgré l’élimination en Coupe de France) et délivré deux passes décisives. Une belle récompense pour le jeune buteur de 18 ans.

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert pour une durée de deux saisons. L’attaquant de 18 ans, qui s’est particulièrement distingué ces dernières semaines, s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2028. Fidèle à son ADN, l’Olympique Lyonnais poursuit son engagement en faveur des talents issus de son Academy, à l’image cette saison de l’éclosion de Khalis Merah, Mathys De Carvalho ou Adil Hamdani», indique l’OL