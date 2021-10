Ronald Koeman devrait rester à Barcelone… pour y vivre

C’était attendu depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman a été licencié par les Blaugranas mercredi soir, quelques heures après une nouvelle défaite du Barça, face au Rayo Vallecano (1-0). L’annonce de son remplaçant, qui pourrait être Xavi, devrait intervenir prochainement à en croire la presse espagnole.

Quand bien même, Koeman devrait rester à Barcelone, d’après Sport. Le Néerlandais a acheté un appartement, ainsi qu’une maison qui sera rénovée dans plus d’un an. Malgré son licenciement et les incidents survenus dimanche dernier à l’issue du Clasico, Koeman souhaiterait donc rester en Catalogne, où il pourrait prendre sa retraite.