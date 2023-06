Bayern Munich : Thomas Tuchel veut faire déjouer l’arrivée de Mason Mount à MU

La suite après cette publicité

Manchester United va devoir avoir les reins solides. Alors que le club anglais s’est positionné depuis plusieurs semaines comme le candidat numéro un dans le dossier Mason Mount, Chelsea reste catégorique et a, à date, déjà refusé quatre offres de leurs homologues. Ce samedi, The Times faisait d’ailleurs état d’une possible volonté des Red Devils de se retirer des négociations.

Et manifestement, le Bayern Munich souhaiterait en profiter. D’après The Guardian, Thomas Tuchel souhaiterait en effet capitaliser sur les atermoiements de Manchester United pour récupérer son ancien joueur. Reste désormais à savoir si Chelsea campera sur ses positions de la même façon qu’avec un rival anglais. Pour rappel, les Blues réclamaient jusqu’ici 75 millions d’euros - bonus compris - pour leur joueur.

