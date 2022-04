Mercato : le Real Madrid a fait son choix entre Aurélien Tchouameni et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Solide leader de Liga avec douze points d'avance sur le FC Barcelone et le Séville FC, mais surtout encore en lice en Ligue des Champions avec une demi-finale à disputer contre Manchester City, le Real Madrid pourrait bien réaliser une saison 2021-2022 exceptionnelle, surtout que la Supercoupe d'Espagne a déjà été remportée. Mais pour être encore plus compétitif la saison prochaine, le club espagnol va faire des folies lors du mercato estival, avec bien évidemment l'actuel attaquant du PSG Kylian Mbappé comme priorité.

Derrière, le président madrilène Florentino Pérez et ses équipes aimeraient bien ramener une autre star pour apporter du sang neuf à l'effectif de Carlo Ancelotti. Comme nous vous le révélions il y a peu, le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouameni intéresse grandement la Casa Blanca, mais celle-ci aimerait aussi s'attacher les services du cyborg norvégien Erling Haaland, lui sur le départ du Borussia Dortmund. Mais tout cela a un coût et le Real Madrid ne pourra pas recruter ces deux joueurs en plus de KM7. Du coup, le choix semble déjà fait.

Pas besoin de Haaland en ayant KB9

Dans sa dernière édition, le quotidien AS fait en effet un point sur la situation et le choix devrait se porter sur le joueur de l'AS Monaco Aurélien Tchouameni. Le média espagnol affirme tout simplement qu'avec la très grande forme de Karim Benzema, encore buteur décisif mercredi soir en quart de finale retour de C1 contre Chelsea, mais surtout auteur de 38 buts et 13 caviars en 38 apparitions cette saison, le Real Madrid n'a pas forcément besoin de mettre la main sur Erling Haaland, qui pourrait d'ailleurs signer à Manchester City si l'on en croit les dernières indiscrétions de BILD.

Entre les 75 millions d'euros de la clause libératoire du Norvégien, et les primes pour son agent Mino Raiola notamment, l'opération Haaland sera forcément plus coûteuse que celle de Tchouameni. Et avec un buteur du nom de KB9 déjà dans l'équipe, la priorité sera de renforcer l'entrejeu après avoir mis la main sur Kylian Mbappé. Il sera donc très difficile de voir le Monégasque et le joueur du BvB ensemble au Real Madrid cet été, et l'international français, également courtisé par Manchester United, semble avoir les préférences des dirigeants madrilènes.