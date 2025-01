Florentino Perez réélu président du Real Madrid

Une grande journée pour le Real Madrid. Un peu plus tôt ce dimanche, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu se sont imposés largement à domicile face à Las Palmas sous l’impulsion d’un grand Kylian Mbappé (4-1). Outre ce succès, les élections pour la présidence du club jusqu’en 2029 ont donné leur verdict ce dimanche.

Et il n’y avait pas vraiment de suspense car Florentino Pérez, président du club depuis 2009, était le seul candidat à sa propre succession. Sans surprise donc, c’est l’homme d’affaires de 77 ans a été réélu jusqu’en 2029 : «qu’ayant présenté une seule candidature proclamée par ce Conseil Électoral et en vertu de l’article 40, section E, point 2 des actuels Statuts Sociaux du Club, M. Florentino Pérez Rodríguez et le Conseil d’Administration du Real Madrid sont proclamés président du Real Madrid.»